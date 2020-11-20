نيويورك تايمز: اتصالات بين بايدن وطهران … والأخيرة تنفي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 3:41 مساءً

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن نائب وزير الخارجية الإيراني حاول توجيه رسالة إلى فريق جو بايدن عبر وسطاء بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة غير المشروطة إلى الاتفاق.

ومن جهتها عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الجمعة، إجراء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي، اتصالات مع مسؤولين في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة أنباء ”إرنا“ الحكومية، عن خطيب زاده قوله، إن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز بهذا الخصوص ”ملفق بالكامل“، مشددا على أن ”هذه الوسائل الإعلامية ستصدر المزيد من الأخبار كل يوم من الآن فصاعدا“.

وأضاف زاده: ”في نيويورك تايمز، وفي نفس اليوم، رد مسؤول البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في نيويورك، بأنه لا توجد اتصالات مباشرة أو غير مباشرة (مع فريق بايدن)“.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن ”التغطية الإخبارية الصفراء أصبحت الأسلوب المعتاد لبعض وسائل الإعلام، خاصة هذه الأيام“.

وتجدر الإشارة أن الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن تعهد خلال الحملة الانتخابية، بأنه سيغير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض المجالات، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني.