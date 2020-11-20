كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكرون يهاجم تركيا وروسيا ويتهمهم بـ"تأجيج" حملة معادية لفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا وتركيا باتباع "استراتيجية تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا، واستغلال نقمة ما بعد حقبة الاستعمار".

وفي مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" اليوم الجمعة، اعتبر ماكرون أن "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار".

وأضاف: "يجب ألا نكون سذجا.. العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا".