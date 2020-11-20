كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في إثيوبيا وإتاحة الوصول إلى المدنيين عبر ممرات إنسانية.

وطالب المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "بابار بالوش"، بفرض إيقاف مؤقت وفوري لإطلاق النار في إثيوبيا، وفتح ممرات إنسانية بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين، وذلك بعد مرور أسبوعين على القتال.

وأوضحت الوكالة، أنها بحاجة إلى 200 مليون دولار من أجل تلبية العديد من الاحتياجات الملحة منها الغذاء والمأوى وغيرها، لإغاثة العدد المتزايد من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول 200 ألف لاجئ في غضون ستة أشهر.