كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 13260 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13260 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 479 حالة وفاة، مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 828377 أما إجمالي عدد الوفيات فبلغ 43896.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 589025، فيما لا يزال 5756 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مؤكدة أن كافة الأقاليم الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير.

وذكرت أن 27 إقليما في وضع صحي أحمر من بينها طهران، أصفهان، وقم. وهناك 4 أقاليم في وضع صحي برتقالي وأصفر وهي: هرمزغان، فارس، غلستان ، سبستان وبلوشسيتان.