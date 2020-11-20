قمة الدوري الفرنسي .. باريس سان جيرمان يصطدم بموناكو في قمة الجولة 11 من الـ”ليغ 1″

يستقبل نادي موناكو، متصدر الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “لويس الثانى”، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشر، ضمن منافسات للدورى الفرنسى موسم 2020 – 2021.
ويسعى باريس إلى تحقيق الفوز التاسع له خلال الموسم الجاري في الدوري، وتعزيز الصدارة، والابتعاد عن منافسيه، فيما يخوض موناكو اللقاء من أجل الثلاث نقاط لتحسين مركزه في الجدول والمنافسة مع الكبار.
ويدخل نادي العاصمة، وهو على قمة جدول ترتيب الدورى الفرنسى، برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط، عن أقرب منافسيه فريق ليل، صاحب المركز الثانى، بينما يوجد موناكو فى المركز السادس، برصيد 17 نقطة.
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