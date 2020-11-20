مغني الراب المغربي حاري في عمل مع الـ”دي جي” العالمي ستيف أوكي – فيديو

صدر، اليوم الجمعة، عمل عالمي لمغني الراب المغربي، حاري، بالتعاون مع الرابور الإيطالى سفيرا ابباستاط، والديجي الأمريكي الشهير ستيف أوكي.

العمل، الذي يحمل عنوان “السلام عليكم”، وهو أول عمل للديجي العالمي ستيف أوكي، يجمعه مع فنان عربي، هو الرابور حاري، وقد صرد العمل ضمن ألبوم الرابور الإيطالى “سفيرا”.

حاري يحقق في الفترة الحالية تفوقا فنيا، ويتضح ذلك، من خلال آخر عملين له، وهما “البيضا مون أمور”، و استطا لافيستا”.

وينوي حاري طرح كليب لأغنية” البيضا مون أمور”، وهي التي حققت نجاحا كبيرا في النسخة الصوتية، وبلغ عدد مستمعيها على يوتوب فقط 10 مليون مشاهدة.