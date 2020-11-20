أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، عن تعثر حركة النقل السككي بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
وقال المكتب إنسقوط سلك تابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء، تسبب في إلحاق ضرر بخط إمداد الطاقة، على الطريق الرابط بين برشيد وبوفروج.
وأوضح المكتب، أن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور على محور الدار البيضاء-مراكش.
ويقول المكتب، إنه تم الاهتمام بالمسافرين الذين كانوا يركبون القطار، لمواصلة رحلتهم بوسائل النقل الأخرى، في انتظار إعادة حركة القطارات العادية.
وقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتذارا لزبائنه عن الإزعاج الذي تسبب فيه تعثر حركة القطار.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط أسلاك كهرباء يتسبب في تعثر حركة القطارات في اتجاه مراكش والمسافرون يكملون رحلتهم في وسائل نقل أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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