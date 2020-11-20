الأرصاد الجوية: هذه أسباب ارتفاع درجات الحرارة منذ أيام

شهد عدد من المدن المغربية، منذ أيام، ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل غير مؤلوف في الفترة الحالية من السنة؛ إذ وصلت إلى 35 درجة؛ بينما تكون، عادة، في نونبر منخفضة، مع تسجيل تساقطات مطرية مهمة.
وتعليقا على ارتفاع درجات الحرارة الحالي، قال مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، في حديثه مع “اليوم24″، إن سبب ذلك، خلال الأربعة أيام الماضية، يتمثل في رياح جنوبية شرقية جافة، في مناطق الجنوب، والوسط، وبعض المناطق الساحلية الشمالية.
وأضاف المصدر نفسه أنه، ابتداء من اليوم الجمعة، يتوقع انخفاض درجات الحرارة، وعودتها، خلال نهاية الأسبوع الجاري، إلى معدلتها الموسمية.
وشدد المصدر نفسه على أن ارتفاع درجات الحرارة، التي شهدتها بعض المناطق المغربية، منذت أيام، تبقى ظاهرة عادية، وطبيعية تحدث بين الفينة، والأخرى، نتيجة هبوب رياح جنوبية، أو جنوبية شرقية، تعمل على صعود كثل هوائية ساخنة، وجافة نحو جنوب، ووسط البلاد.
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