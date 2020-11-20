ميركل: قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مسألة تركيا في قمة ديسمبر

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط خلال قمتهم المقبلة في ديسمبر كانون الأول.

وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "الأمور لم تتطور بالطريقة التي كنا نتمناها".

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