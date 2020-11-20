ماكرون: نقاتل الإرهابيين في "الساحل" ونرفص التفاوض معهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إجراء أى مفاوضات مع الإرهابيين في الساحل الأفريقي وخصوصا في مالي.
وقال ماكرون، في تصريحات صحفية ، إن فرنسا، التي تملك حضورا عسكريا في الساحل، تعارض بشكل كامل أي مفاوضات مع الإرهابيين وهي مسألة تجري مناقشتها في المنطقة لا سيما في مالي.
وتابع ماكرون: في مقابلة مع مجلة جون أفريك: "مع الإرهابيين، لا نتناقش، نقاتل".
وبشأن الأوضاع في الجزائر، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيفعل كل ما أمكن من أجل مساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذى وصفه بـ"الشجاع"، من أجل "إنجاح العملية الانتقالية" في الجزائر.
وقال ماكرون: "سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة الانتقالية. إنه شجاع"، مضيفاً "يجب أن نفعل كل ما أمكن لإنجاح العملية الانتقالية. ما لم تنجح الجزائر لا يمكن لإفريقيا النجاح".
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