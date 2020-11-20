مقتل 16 داعشيًا في كركوك العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل 16 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية شارك فيها طيران التحالف الدولي شمالي البلاد.

وقال اللواء يحيى رسول ، الناطق باسم القائد العام للجيش: "شرع جهاز مُكافحة الإرهاب في عملية كُبرى بمُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون وادي الخناجر بدأت ليلة الخميس واكتملت صباح اليوم استُهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف، في بيان، أن "العملية أسفرت عن تصفية ١٦ عُنصرا إرهابياً بعد الاشتباك معهم داخل أوكارهم السرية، قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة والآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة".



وأوضح أن "القوة شرعت بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية".





وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.