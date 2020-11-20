أمريكا تشيد بموقف السودان تجاه "لاجئي إثيوبيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، بموقف السودان واستقباله للفارين من القتال الدائر في إقليم تجراي الإثيوبي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، إن بلاده تقدر الدور الإنساني الواضح الذي يلعبه السودان في استضافة الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين.

وأضاف: "نقدر الكرم الذي استقبل به السودان هؤلاء الفارين إلى أرضه من ضحايا الصراع في منطقة تجراي الذي تقوده جبهة تحرير تجراي ضد الحكومة المركزية".

ودعا المسؤول الأمريكي إلى إبقاء حدود السودان والدول المجاورة الأخرى مفتوحة أمام الفارين من القتال لأسباب إنسانية.

ومضى قائلا: "نتابع عن كثب تدفق المدنيين إلى الدول المجاورة، ونتواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الإنسانيين الآخرين فيما يتعلق بخطط الطوارئ بشأن استجابتهم".

وأكد على أن بلاده ومنذ انطلاق الصراع عبرت عن قلقها البالغ ودعت إلى التهدئة وحماية المدنيين وأنها تواصل التنسيق مع الحكومة الإثيوبية والسلطات المحلية وشركائها الدوليين لضمان وصول المدنيين في منطقة تجراي وحولها إلى المساعدة الإنسانية اللازمة.

والأربعاء، قال مسؤول معتمدية اللاجئين بالخرطوم، عبدالله سليمان، إن عدد الإثيوبيين النارحين بلغ حوالى 36 ألفا و353 لاجئا على الحدود السودانية.

ويشهد إقليم تجراي منذ قرابة أسبوعين صراعا بين الحكومة وجبهة تحرير تجراي.

والجمعة الماضية، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال 3 أيام لقوات الجيش الوطني "لإنقاذ أرواحهم".

والثلاثاء، قالت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا إن قوات الدفاع الوطني نفذت "عمليات جوية دقيقة وجراحية" خارج ميكيلي عاصمة إقليم تجراي.

كما أعلن الجيش الإثيوبي عن تحقيقه انتصارات متقدمة على الجبهتين الشرقية والغربية بتجراي والاقتراب من عاصمة الإقليم "مقلي".