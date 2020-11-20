"صبغة شعر" رديئة.. موقف محرج لمحامي ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحظات محرجة، فبينما ينتقد تزوير الانتخابات الرئاسية، سالت صبغة شعره التى بدا أنها "رديئة".

وخلال مؤتمر صحفي من مقر اللجنة الوطنية الجمهورية في واشنطن، ازداد انفعال رودي جولياني بينما كان يتحدث عن مزاعم تزوير الأصوات التي طالما كرر الحديث حولها منذ إعلان جو بايدن الفائز بالانتخابات الأمريكية.

وبعد 40 دقيقة من حديثه، بدأ يتصبب عرقًا، لكنه كان "عرقًا ملونًا"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما بدأ جولياني تلقي الأسئلة من الصحفيين، أصبح من المستحيل تجاهل قطرات العرق سوداء اللون المتساقطة على جانب وجهه.





وأثار الأمر سخرية مستخدمي الشبكات الاجتماعية الذين اعتبروه ضحية "صبغة رديئة" انكشفت تحت أضواء التلفزيون.

غير أن العديد من مصففي الشعر في مانهاتن قالوا إن ذلك على الأرجح لم يكن صبغة شعر، بل ربما "ماسكارا" أو قلم تلوين استخدمها لمطابقة لون "السوالف (نهاية شعر الرأس مع بطانة الوجه)" مع باقي الشعر.

يذكر أنه على مدار أسبوعين، واصلت حملة ترامب مزاعمها بدون دليل حول سرقة الانتخابات، وكلف الرئيس المنتهية ولايته محاميه الخاص بقيادة الجهود القانونية لتغيير النتائج.

ولم يقدم جولياني خلال المؤتمر الصحفي أية أدلة من تلك التي تحدث عنها بخصوص تزوير أصوات الناخبين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تقديم أدلة بالوقت الحالي.