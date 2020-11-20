مصر وإيطاليا تبحثان مستجدات شرق المتوسط وليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا مباحثات هاتفية تناولت الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من كونتي، تناول وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

كما بحث الجانبان بعضا من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية والتعاون، للتصدى للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خاصة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.

وأوضح المتحدث المصري، أن الاتصال تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في عدة مجالات خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية ومجالات الطاقة.

وتولي القاهرة وروما الأزمة الليبية أهمية خاصة، وخلال السنوات الماضية نسقت الدولتان بشأن الموقف في البلاد التي تعد ذات أهمية خاصة لأمنهما القومي.

ومثل التدخل التركي لمصر وإيطاليا تحديا مع إصرار أنقرة على استمرار الفوضى في ليبيا.

والخميس، أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري لكافة المرتزقة الأجانب من ليبيا.



وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن التدخل الخارجي في الأزمة الليبية يهدد فرصة التوصل لتسوية سياسية شاملة.



جاء ذلك خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس .

ودعا مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلن، إلى ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب لليبيا ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة، مطالبا بضرورة مثول منتهكي حقوق الإنسان وحظر الأسلحة المفروض على ليبيا أمام العدالة، معربًا عن تطلع برلين إلى تعيين سريع لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.