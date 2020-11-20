شكرا لقرائتكم خبر عن بزعم التورط في الإرهاب..أوامر تركية باعتقال 101بينهم محامون وأطباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار مخطط القمع وتكميم الأفواه، أصدرت السلطات التركية اليوم (الجمعة) أوامر باعتقال 101 منهم محامون وأطباء، بزعم تحقيقات مرتبطة بالإرهاب. وبدأت السلطات العملية من إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد وبحثت عن مشتبه بهم في 4 مدن و106 عناوين سكنية، وتم اعتقال 74 مشتبهاً به حتى الآن.

وتزعم السلطات أن المشتبه بهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي الذي وصف بأنه الذراع التشريعية لحزب العمال الكردستاني المحظور. وعثرت على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه بهم.

وقالت مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية ميلينا بويوم: إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة بشأن الإصلاحات القضائية التي ذكرها أيضاً الرئيس رجب أردوغان.

وكانت النائبة بحزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول جمزة أكوش إلاجازدي، كشفت تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية. وقالت: «هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجناً جديداً في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة»، وفقًا لما نقلته «يون خبر» التركية.