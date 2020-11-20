بزعم التورط في الإرهاب..أوامر تركية باعتقال 101بينهم محامون وأطباء

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وتزعم السلطات أن المشتبه بهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي الذي وصف بأنه الذراع التشريعية لحزب العمال الكردستاني المحظور. وعثرت على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه بهم.
وقالت مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية ميلينا بويوم: إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة بشأن الإصلاحات القضائية التي ذكرها أيضاً الرئيس رجب أردوغان.
وكانت النائبة بحزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول جمزة أكوش إلاجازدي، كشفت تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية. وقالت: «هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجناً جديداً في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة»، وفقًا لما نقلته «يون خبر» التركية.
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