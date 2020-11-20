شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 37 على الأقل في احتجاجات بأوغندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا – رويترز

قال موزيز بياروهانجا الطبيب في الشرطة الأوغندية، الجمعة، إن 37 شخصاً على الأقل قُتلوا في احتجاجات اندلعت بعد إلقاء القبض يوم الأربعاء على مرشح الرئاسة ونجم الغناء بوبي واين.

وألقي القبض على واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، وهو يدعو لانتخابه في شرق أوغندا لأنه نظم تجمعات حاشدة بالمخالفة للقيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال بياروهانجا: «نعم، تم إحصاء 37 جثة إلى الآن». وأوضحت الشرطة أنه «تم اعتقال 577 آخرين في الاضطرابات».

ونشرت السلطات قوات الجيش في العاصمة كمبالا والمناطق المجاورة لمساعدة الشرطة في تفريق المحتجين، بينما استخدمت الشرطة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في محاولة لإنهاء الاحتجاجات.

وصرح المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا بأن «المحتجين المعتقلين تورطوا في عنف شمل استهداف أفراد من الجمهور لا يؤيدون حزب منتدى الوحدة الوطنية الذي يتزعمه واين».

وأضاف: «ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية، وهو عنف وتخريب ونهب وتخويف وتهديدات، جرائم ارتكبت ضد أناس ليسوا موالين لحزب منتدى الوحدة الوطنية. هذا الشيء لا يمكننا التهاون معه».