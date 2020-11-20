شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تطلب ترخيص لقاحها لـ«كورونا» من «الغذاء والدواء» الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت شركتا فايزر وبيوتنيك، الجمعة، إنهما تعتزمان طلب إذن طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لبدء إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، أن اللقاحات من شركات فايزر، وبيوتنيك، وموديرنا، ضد «كوفيد ـ 19» آمنة، على الرغم من تطويرها في وقت قياسي.

وقال خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة التي شكّلها البيت الأبيض لمحاربة وباء «كوفيد ـ 19»: «إن سرعة العملية لم تضر بأي شكل من الأشكال بأمن اللقاحات أو نزاهتها العلمية».

وأضاف أن هذا انعكاس للتقدم العلمي غير العادي لهذا النوع من اللقاحات الذي سمح لنا في غضون أشهر قليلة بالقيام بما كان يستغرق سنوات في السابق.

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