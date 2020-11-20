شكرا لقرائتكم خبر عن خيول عبدالله القاسمي وعجمان تتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

شهدت منافسات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة للجواد العربي (الإنتاج المحلي) بنسخته الـ17 تألق خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بعدما حققت صدارة المهرات بعمر 3 سنوات والأفراس بعمر 4 إلى 5 سنوات، فيما تألقت أيضاً خيول مربط عجمان في أشواط الأفراس والأفراس بعمر 6-7 سنوات.

وتختتم السبت منافسات المهرجان الذي يقام بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بإقامة الأشواط حتى الثاني عشر، ثم الأشواط الرئيسية للبطولة والتي سيتم فيها تتويج الأبطال بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية.

ويقام المهرجان بمشاركة 367 جواداً من الخيول العربية الأصيلة ذات الإنتاج المحلي بزيادة قدرها 40 ٪ عن النسخة الماضية،

وفي تفاصيل منافسات اليوم الثاني الذي انطلق بالشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر 3 سنوات القسم «أ» فقد تألقت المهرة «ع ج أفكار» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي محققه 97.83 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «شيله البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي محققه نفس رصيد النقاط، فيما جاءت بالمركز الثالث «الريم الهواجر» لعمرو محسن حسين برصيد 91.17 نقطة.

وفي القسم «ب» حققت «دي مودي» لمربط غالب للخيول العربية المركز الثالث محققة 92.67نقطة، وحلت بالمركز الثاني «ع ج فلك» لمربط عجمان محققة 91.67نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «منار الهواجر» لسلطان محمد خليفة اليحيائي برصيد 91.17 نقطة.

في الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4-5 سنوات في القسم «أ» حصدت « ع ج براكة» لمربط عجمان بعدما حققت 92.83 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «دي شيهانه» لمربط دبي للخيول العربية محققة 92.62 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «زين ياس» لبخيت سعيد بخيت الكتبي، محققة 91,83 نقطة.

وفي القسم «ب» أحرزت « إ.س. شيخة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي المركز الأول محققة 93.00 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثاني

«سهيلة الياه» لمربط الياه للخيول العربية محققه 91.67 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث « إ. س. رشيدة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي محققة 91.17نقطة.

وفي الشوط الخامس للأفراس بعمر 6 – 7 سنوات حصدت « ع ج اريانا» لمربط عجمان المركز الأول محققه 92.00 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثاني «شهيره البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي محققة 92.33 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «غاليه الهواجر» للدكتور غانم الهاجري محققة 91.83 نقطة.

وأسدل اليوم الثاني بمنافسات الشوط السادس والمخصص للأفراس بعمر 8 سنوات فأكثر حققت « دي وجنه» لجمعة محمد حمدي الشميلي المركز الأول برصيد 92.00نقطة، فيما جاءت بالمركز الثاني «دي ايناس» لمربط النور للخيول العربية محققه نفس الرصيد، وحلت بالمركز الثالث « مياسة الهواجر» لمربط الياه للخيول العربية محققة 91.33.