شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة .. و«تسلا» تضرب صنّاع المكيفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم اليابانية، الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ غذى ارتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى مستويات قياسية، المخاوف من أن المسؤولين سيطبقون قيوداً جديدة على أنشطة الأعمال.

ونزل المؤشر نيكاي 0.42 في المئة ليغلق عند 25527.37 نقطة. ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائر تكبدها خلال الجلسة ليغلق مرتفعا 0.06% إلى 1727.39 نقطة.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.6% في الأسبوع بعد أن بلغ أعلى مستوى في 29 عاماً، الثلاثاء، إذ أدى إحراز تقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا إلى دفع الأسهم للصعود.

لكن التفاؤل تبدد سريعاً، إذ تشير زيادة حادة في الإصابات بالفيروس إلى أن اقتصاد اليابان قد يعتريه الضعف قبل أن يصبح اللقاح متاحاً على نطاق واسع.

وتطبق السلطات في الولايات المتحدة، وأوروبا، قيوداً جديدة لإبطاء موجة أخرى من الإصابات بالفيروس، وهو ما يقول محللون إنه سبب آخر لجني الأرباح من ارتفاع الأسهم العالمية من مستويات متدنية سجلتها في مارس/ آذار.

وكان سهم دايكن إندستريز من بين الأسهم الأقل أداء على المؤشر توبكس 30، إذ انخفض 2.64%، تلاه سهم طوكيو مارين هولدينجز الذي خسر 2.52%.

وتلقت شركة صناعة مكيفات الهواء «دايكن» ضربة بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي أن «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية تدرس صناعة مكيفات هواء للمنازل.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك من بين الأسهم التي ارتفعت بأكبر قدر بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس، إذ صعد 2.62%، تلاه سهم موراتا للتصنيع الذي زاد 1.48 في المئة.

وقفز سهم هيتاتشي ميتلز 9.88% بعد أن أوردت نيكاي تقريراً ذكر أن شركتها الأم هيتاتشي بدأت قبول عروض لشراء شركة المعادن.

وتقدم 100 سهم على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 119.

(رويترز)