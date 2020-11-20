شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم من الأوروجواي يقود قمة النصر والهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم من أوروجواي لقيادة مباراة النصر والهلال التي ستقام الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهذه هي المرة الأولى في الموسم الجديد التي يُستدعى فيها طاقم أجنبي لمباراة في الدوري، بعد أن قاد الحكام السعوديون الجولات الأربع الماضية.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الطاقم الأجنبي لـ«ديربي» العاصمة، سيكون من الأوروجواي بعد تعذر الاستعانة بحكام من أوروبا لارتباط حكام النخبة بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وأكدت المصادر أن اللجنة ستذيع في نهاية الأسبوع الحالي أسماء الطاقم الأجنبي الثاني الذي سيقود لقاء الفريقين في نهائي كأس الملك والمنتظر في 28 من الشهر الجاري.

يذكر أن الهلال يتصدر حالياً ترتيب الدوري بعشر نقاط، ويدخل لقاء الاثنين، وهو حامل اللقب، في حين يحتل النصر المركز 13 برصيد 3 نقاط فقط، بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية في الجولات الثلاث الأولى نتيجة الظروف القاسية التي تعرض لها الفريق بعد إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم من الأوروجواي يقود قمة النصر والهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.