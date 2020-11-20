شكرا لقرائتكم خبر عن «كيسي جونز» يتوج بالشوط الرئيسي في ثاني سباقات ميدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تمكن الجواد «كيسي جونز» بشعار ناصر عسكر من الفوز بأقوى الأشواط في ثاني سباقات مضمار ميدان لهذا الموسم، وهو سباق جرى لمسافة الميل (شروط).

وحقق «كيسي جونز» فوزه بإشراف المدرب مصبح المهيري الذي سجل ثلاثية لافتة بالحفل، ومعه الفارس أنطونيو فريزو، وانتزع «كيسي جونز» الفوز في آخر لحظة من المتقدم «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف بإشراف دووج واتسون، وقيادة الفارس كوسجريف، بفارق أنف، لكن اللافت أن البطل انتقل من آخر المراكز لأولها مظهراً سرعات عالية في آخر مراحل السباق، ليحصد الفوز محققاً زمناً قدره 1:37:35 دقيقة.

وتألق الجواد «ميادين» بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في رابع الأشواط والذي امتد لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، ليحرز المركز الأول بقيادة دين أونيل، وإشراف دوج واتسون، الذي حقق ثنائية بالحفل، وتمكن الجواد البالغ من العمر خمس سنوات من العودة للانتصارات بعد فترة تراجع بالموسم الماضي، متغلباً على منافسيه رغم الوزن الأعلى الذي يحمله.

وحقق «ميادين» فوزه في زمن قدره 1:25:71 دقيقة وبفارق نصف طول عن «جرفايس» لجمعة الجنيبي بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة كونور بيسلي.

وافتتح الحفل بأول سباق للخيول العربية الأصيلة بمضمار ميدان هذا الموسم، والذي شهد تتويج الجواد «جايدي البراق» بشعار الرحماني للسباقات بلقب سباق بني ياس (ج2)، بقيادة برناردو بينيرو، وإشراف خليفة النيادي، على مسافة 1400 متر لخيول الأربع سنواتن فما فوق، متفوقاً على الفرس المتألقة «آر بي موني تو بيرن» للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف لمارتنيل، وقيادة فيرون، وحقق البطل فوزه في زمن قدره 1:32:68 دقيقة، وبفارق 1.75 طول.

تميز «سوبر»

وانتزعت المهرة «سوبر شيانتي« ابنة الفحل «سوبر سيفر» لقب ثاني الأشواط، المخصص للمهرات المبتدئات في عمر السنتين، على مسافة 1200 متر رملي، قدمت فيه الفائزة نفسها بصورة جيدة في أول سباقاتها، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف دووج واتسون، بعد منافسة شرسة في آخر الأمتار مع «نايفة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة ريان كوراتولو، وإشراف نيكولاس بشالارد.

وحققت البطلة فوزها في زمن قدره 1:15:68 دقيقة وبفارق 75 طول.

وغادر الجواد «أنطونيو فيفالدي» لمحمد عبدالله الشحي محطة المبتدئة، إثر فوزه بثالث الأشواط، مبتدئة لمسافة 1400 متر، بقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف مصبح المهيري.

وأثبت الجواد البالغ أربع سنوات ابن الفحل «زبيدي» قدراته على الأرضية الرملية بميدان بعد مشاركتين على الأرضية العشبية الموسم الماضي، وحقق فوزه في زمن بلغ 1:25:89 دقيقة، بفارق 1.75 طول عن الوصيف «زيرو تو هاندريد» بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة ريتشارد مولن.

وفي سادس الأشواط الذي امتد لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، عاد الجواد «لافاسبين» للمالك محمد خليل أحمد، للتألق من جديد، منتزعاً الفوز من منافسيه رغم الوزن الأعلى الذي يحمله، بقيادة تاج أوشيه، وإشراف ساتيش سيمار.

وتفوق «لافاسبين» بثلاثة أطوال على أقرب منافسيه «ضحوي» لعبد المجيد الكوت بإشراف مصبح المهيري، وقيادة فريزون، وحقق البطل فوزه في زمن بلغ 1:11:82 دقيقة.

واختم الحفل الجواد «ولش لورد» لمتعب زيد الشمري، مهدياً المدرب مصبح المهيري ثالث انتصاراته بالحفل، وكذلك الفارس أنطونيو فريزو، بأداء رائع في أطول أشواط الحفل الذي امتد لمسافة 2000 متر.

وحقق «ولش لورد» فوزه في زمن 2:07:61 دقيقة وبفارق 2 طول عن «مقدام» لمصعب المكي، بإشراف دووج واتسون، وقيادة سام هتشكوت.