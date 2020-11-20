إنقاذ شاب حاول رمي نفسه من جسر الصرافية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شرطة بغداد انقذت شابا بحوزته سلاح نوع مسدس حاول رمي نفسه من أعلى جسر الصرافية بدافع الانتحار".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم انقاذه بحضور مدير إعلام القيادة المقدم عزيز وتم السيطرة على الموقف دون اصابات تذكر".
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