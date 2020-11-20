مقاتلات يونانية تلاحق طائرات تركية بعد خرق المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الجمعة، عن اختراق 4 طائرات تركية الحدود اليونانية فوق جزيرة أجاثونيسي في بحر إيجه دون تصريح.

وقالت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، في بيان لها، إنه تم رصد أول طائرتين على ارتفاع 25 ألف قدم وطائرتين آخرتين على ارتفاع 16 ألف قدم بعد الساعة العاشرة صباحًا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ekathimerini" اليونانية، أوضحت هيئة الأركان العامة أن مقاتلات إف-16 التركية تم التعرف عليها وملاحقتها من قبل المقاتلات التابعة للقوات الجوية اليونانية وطردها إلى خارج المجال الجوي اليوناني بما يتماشى مع قواعد الاشتباك الدولية.

وقبل يومين، أعلن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لجوء بلاده إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حالة عدم الوصول لحل مع تركيا عبر الحوار.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إنه "إذا لم تستجب تركيا للحوار فالاتحاد الأوروبي سيحمي مصالحه".

وأكد كيرياكوس أن الإجراءات التركية قوضت وحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" طوال العام الجاري 2020.

وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته للتصرفات التركية التي تتعارض مع الشرعية الدولية في قبرص.

وأكد الاتحاد الأوروبي استنكاره إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص، داعيا تركيا للتصرف بمسئولية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وحذّر الاتحاد الأوروبي تركيا من أن القمة المقبلة ستتخذ قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن أثينا قدمت طلبًا رسميا إلى واشنطن لشراء مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات بمنطقة شرق المتوسط بين اليونان وتركيا بشأن المياه المتنازع عليها، وإخراج واشنطن لأنقرة من مشروع مقاتلات "إف 35" بعد شراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.