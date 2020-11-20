لبحث القضية الليبية وشرق المتوسط.. اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.