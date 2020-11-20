لقي ضابط شرطة، صباح اليوم الجمعة، مصرعه، إثر سقوط سيارته في مياه ميناء طنجة المتوسط.
وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن الهالك لقي حتفه غرقا، بعد سقوط سيارته في مياه الميناء، في ظروف لاتزال غامضة.
يذكر أن السيارة تم انتشالها بواسطة رافعة، وفي داخلها جثة الشرطي، الذي فارق الحياة غرقا.
وفتحت السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، بحثا قضائيا لكشف ملابسات الحادث المذكور، فيما جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق ضابط شرطة في مياه ميناء طنجة المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.