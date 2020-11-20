غرق ضابط شرطة في مياه ميناء طنجة المتوسط

لقي ضابط شرطة، صباح اليوم الجمعة، مصرعه، إثر سقوط سيارته في مياه ميناء طنجة المتوسط.

وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن الهالك لقي حتفه غرقا، بعد سقوط سيارته في مياه الميناء، في ظروف لاتزال غامضة.

يذكر أن السيارة تم انتشالها بواسطة رافعة، وفي داخلها جثة الشرطي، الذي فارق الحياة غرقا.

وفتحت السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، بحثا قضائيا لكشف ملابسات الحادث المذكور، فيما جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات.