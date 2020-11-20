بعد عساف.. فضيل يكرر تجربة الـ”ديو” مع جوزيف عطية

قرر نجم الراي الجزائري، فوضيل، تكرار تجربة الغناء رفقة صوت شاب شهير في العالم العربي، ويرتقب أن يتم ذلك رفقة الفنان اللبناني جوزيف عطية.

والتقى فضيل، وجوزيف عطية، أخيرا، في لبنان، من أجل الاتفاق على تفاصيل عمل مشترك، يرى النور، في الأيام المقبلة.

ولن يتأخر موعد إطلاق العمل بين فضيل، وعطية، إذ يرتقب صدوره على شكل فيديو كليب، قبل نهاية السنة الحالية.

وكان فضيل قد شارك رفقة الفنان الفلسطيني، محمد عساف، في ديو بعنوان “راني”، الذي حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

ويواصل فضيل صحوته الفنية، التي استأنف بها فترة ما بعد الحجر الصحي، إذ أصدر عملين، هما أغنية استشوار شابة، وأخرى “سمايل”.