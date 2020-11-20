الفقيه بن صالح.. توقيف خمسيني يشتبه في تغريره بطفلة وهتك عرضها

أوقفت المصالح الأمنية في الفقيه بن صالح، ليلة أمس الخميس، شخصا في الخمسينات من عمره، يشتبه في تورطه في عملية التغرير بطفلة، تبلغ من العمر 9 سنوات، وهتك عرضها.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن والد الضحية القاصر تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، تفيد أن الشخص المعني بالأمر استدرج طفلته إلى منزله، في مطقة القواسم في الفقيه بن صالح، حيث هتك عرضها، وأضاف أن المصالح الأمنية أوقفت المشتبه فيه، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق حول الواقعة.

يذكر أن المعني بالأمر وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بالفقيه بن صالح، لتعميق البحث معه حول الواقعة في انتظار عرضه على العدالة.