ضبط حاويتين من مادة المعسل في مركز جمرك ام قصر الأوسط

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "كوادرها في مركز جمرك ام قصر الاوسط وبالتعاون مع جهاز المخابرات تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي على مادة المعسل لمخالفتها الشروط والضوابط المعمول بها ".



واضافت، أنه تمت "احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".



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