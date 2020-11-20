مقتل 16 'ارهابيا' بعملية امنية في كركوك

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر أبتدأت ليلة الخميس و أُكتملت صباح اليوم الجُمعة أستُهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية، وقد أسفرت عن قتل (١٦) عُنصرا إرهابياً بعد الإشتباك معهم داخل اوكارهم السرية قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة".



واضاف، "شرعت القوة بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية".

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