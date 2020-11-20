القبض على اربعة تجار مخدرات في الانبار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بغية الحد من نشاط عصابات الجريمة المنظمة والقبض عليهم وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظة الانبار".



واوضحت، "حيث تم احالتهم للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي".

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