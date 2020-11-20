لقب ''الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة'' لعام 2020 من نصيب ممثل مشهور

وأكد مايكل بي جوردان بعد فوزه باللقب لمجلة "بيبول": "إنه شعور رائع أن تكون جزء من هذا النادي".
وسبق جوردان العديد من مشاهير هوليوود بالفوز بلقب "أكثر رجل جذاب حي" منذ عام 1985، مثل باتريك سوايزي ودينزل واشنطن ودواين جونسون.
وبدأ مايكل بي جوردان (33 عاما) مسيرته الفنية مبكرا بالعمل كطفل عارض للأزياء، ثم أبهر النقاد بدوره الصغير والمهم في دراما الجريمة "The Wire" على شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، بعدها انضم إلى طاقم المسلسل التلفزيوني "كل أطفالي" في عام 2003.
وكانت انطلاقة مايكل بي جوردان الحقيقية في هوليوود خلال السنوات الأخيرة، بالمشاركة في بطولة الفيلم الناجح "بلاك بانثر" المستوحى عن قصص "مارفل "الهزلية"، وكذلك من بطولته لأفلام "كريد" أمام الممثل، سيلفستر ستالون، والتي تعتبر امتدادا للأفلام الشهيرة "روكي".
وجسد جوردان في أحداث فيلم "بلاك بانثر" دور عدو البطل، الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان، الذي أكد في تصريحات تلفزيونية عام 2019 أنه كان له تأثيرا سلبيا على حالته النفسية، ما جعله يذهب لتلقي العلاج عند طبيب نفسي.
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