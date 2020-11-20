إثيوبيا تتهم قادة المتمردين بإدارة المعارك من دور عبادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم قائد القوات الجوية الإثيوبية، يلما مرداسا، متمردي "حركة تحرير تجراي" بقيادة المعارك من داخل دور عبادة.

وقال الجنرال يلما مرداسا في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة إن الجيش يملك معلومات بشأن باستخدام قادة حركة تحرير تجراي دور العبادة والسكان كدروع بشرية.

وشدد على أن القوات الجوية تحدد أهدافها بكل دقة من أجل حماية المدنيين، مؤكدا أن قوات الدفاع الإثيوبي تساندها القوات الجوية تتجه نحو أهدافها الأخيرة بمعنويات عالية.

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الإثيوبي بعد إعلان أديس أبابا عن استهداف المتمردين إقليم أمهرة بالصواريخ.

وأكد مرداسا أن صواريخ "جبهة تجراي" التي استهدفت إقليم أمهرة سقطت بمنطقة زراعية ولم تسفر عن سقوط ضحايا.

ويخوض الجيش الإثيوبي منذ أسبوعين معارك في تجراي شمال البلاد، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن الثلاثاء الماضي انتهاء مهلة لاستسلام مقاتلي الحركة التي تعتبرها الحكومة "إرهابية".

وتسبب النزاع في الإقليم في نزوح الآلاف باتجاه الحدود السودانية وسط قلق دولي من تداعيات الأزمة في القرن الأفريقي.