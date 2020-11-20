نتنياهو يخضع لفحوصات طبية "ناجحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه خضع، الجمعة، بنجاح لفحوصات طبية بأحد المستشفيات.
ووفق بيان للمكتب تلقته ”الخليج 365” فإن نتنياهو (71 عاما) مر بنجاح الفحص الروتيني الذي أجري صباح اليوم لجهازه الهضمي في مستشفى شعاري تسيدك بالقدس.
وأشار إلى أن "حالة رئيس الوزراء ممتازة وهو عاد إلى عمله كالمعتاد".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أن الفحوصات أجريت تحت "تخدير خفيف" ولذلك فقد حل مكانه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس خلال فترة الفحص.
وقال الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بركوفيتش، إن "نتائج جميع الفحوصات التي أجريت له بما فيها فحوصات مختبرية شاملة مثل فحص معدلات السكر والكوليسترول والحديد والفيتامينات ووظائف الكبد والكلى وإلخ كانت طبيعية تماما".
وأضاف: "يخضع رئيس الوزراء لمتابعة من قبل طبيب أنف وأذن وحنجرة بسبب ضيق يحدث بين الحين والآخر في تجاويف الأنف".
وتابع: "خلاصة الأمر حالة رئيس الوزراء الصحية ممتازة".
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