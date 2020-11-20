إثيوبيا تعلق ترخيص "رويترز" وتصف تقاريرها بـ"الكاذبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت السلطات الإثيوبية ترخيص وكالة رويترز للأنباء على خلفية ما قالت إنها تقارير "كاذبة ومتحيزة" عن معارك تجراي.

وقال نائب مدير سلطة هيئة الإذاعة الإثيوبية، وندوسن أندوألم إنه تم تعليق ترخيص وكالة رويترز عن العمل بسبب التقارير الكاذبة والمتحيزة عن الأحداث الجارية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بهدف تضليل العالم وإحداث ضغوط دولية على إثيوبيا.



وأضاف المسؤول الإثيوبي أن سلطة الإذاعة الإثيوبية وجهت أيضا تحذيرات لكل من "بي بي سي" و"دويتشه فيله"، بشأن أهمية التوازن في عملها وتغطيتها للأحداث في إثيوبيا، لكنهم لم يوقفوا تغطياتهم غير الدقيقة للأحداث الجارية.

وأشار وندوسن أندوألم، وفق وسائل إعلام محلية، إلى أن السلطات الإثيوبية ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن كل من يخالف قوانين البلاد.

ويخوض الجيش الإثيوبي منذ أسبوعين معارك في تجراي شمال البلاد، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن الثلاثاء الماضي انتهاء مهلة لاستسلام مقاتلي الحركة التي تعتبرها الحكومة "متمردة".

وتسبب النزاع في الإقليم في نزوح الآلاف باتجاه الحدود السودانية وسط قلق دولي من تداعيات الأزمة في القرن الأفريقي.