شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تصدر أوامر بإعتقال أكثر من 100 شخص وتقول إنهم متورطين بالإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020 أفادت فضائية “العربية” في نبأ عاجل لها، إن تركيا تصدر أوامر بإعتقال أكثر من 100 شخص وتقول إنهم متورطين بالإرهاب.

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