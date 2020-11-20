قرقاش: قمة العشرين تؤكد الدور المركزي للسعودية في المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020 قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، إن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة. اضافة اعلان

وأضاف "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "موقع الرياض لطالما ارتبط بالاستقرار والازدهار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية، ومن الإمارات كل التمنيات المخلصة لنجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية".

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