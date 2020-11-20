شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: 5 مصابين في حادثة طعن والان مع التفاصيل
وتحدثت معلومات أخرى عن اعتقال السلطات لأحد المشتبه بهم بارتكاب الهجوم، فيما أكدت صحيفة «ويست دوتش الغيميني تسايتونغ»، أن بعض الضحايا بحالة حرجة، و«حياتهم في خطر».
كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية الألمانية أن المشتبه به أصيب بجروح وهو في العناية المشددة، ولم تتضح بعد طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم.
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