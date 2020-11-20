شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بايدن في جورجيا بعد إعادة الفرز اليدوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صادقت السلطات المحلية في جورجيا اليوم (الجمعة)، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر. وقال سكرتير الولاية الأمريكية براد رافنسبرغر، إن إعادة فرز أوراق الاقتراع وتدقيقها يدوياً أكدت ذلك.

وكانت سلطات الولاية بدأت عملية تدقيق يدوية للأصوات بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية تفوق بايدن بنحو 14 ألف صوت.

وأكد ترمب مراراً أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان «فرز عادل» للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

وكان براد رافنسبرجر، أعلن في مقابلة تلفزيونية، أنهم بصدد الانتهاء من عملية إعادة فرز الأصوات، وأن نتائجها من غير المرجّح أن تغيّر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الولاية.

وجورجيا واحدة من ولايات عدة تشكك حملة الرئيس دونالد ترمب في نتائجها لكن دون جدوى حتى الآن. وقال مسؤولو الانتخابات بالولاية إن نتائج إعادة الإحصاء من غير المرجح أن تقلب فوز بايدن بفارق 14 ألف صوتاً في الولاية. كما قالوا إنها لن تقدم دليلاً على مزاعم ترمب بالاحتيال على نطاق واسع.

واعتبر غابرييل ستيرلينغ، المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا، أنّه جرى تضليل الرئيس دونالد ترمب الذي تلقى معلومات خاطئة بشأن عمليات تزوير في جورجيا، مؤكداً أن ادعاءاته لا أساس لها من الصحّة.

وبالمثل، قال مسؤولو الانتخابات في ويسكونسن إن إعادة إحصاء الأصوات جزئياً استجابة لطلب حملة ترمب لن تغير خسارة الرئيس الحالي في الولاية التي فاز بها في 2016.

ويعرقل رفض ترمب الاعتراف بنتائج الانتخابات الانتقال السلس لإدارة جديدة، ويعقّد تعامل بايدن مع جائحة كورونا عند توليه المنصب في 20 يناير.