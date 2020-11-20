شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة يرفضون دعاوى رفعها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه ثلاث دعاوى قضائية يوم الخميس، في إطار مساعيهم لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي المنصب، ما يسلط الضوء على تضاؤل خياراتهم على رغم مواصلتهم القول بأنه لا يزال أمامهم سبيل إلى النصر.

ففي جورجيا، رفض قاض عينه ترامب طلباً من المحامي المحافظ لين وود لوقف المصادقة على فوز بايدن في الولاية. وزعمت الدعوى أن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيروا بشكل غير صحيح طريقة التعامل مع بطاقات اقتراع الغائبين، وهم الناخبون الذين لم يحضروا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بطرق أخرى منها عبر البريد أو الإنترنت أو عن طريق وكلاء.

وقال قاضي المحكمة الجزئية ستيفن جريمبيرج في أتلانتا خلال جلسة للمحكمة إن «إيقاف المصادقة في اللحظة الأخيرة حرفياً من شأنه أن يولد الارتباك ويؤدي إلى الحرمان من الحقوق الذي لا أجد له أساساً في الواقع والقانون».

وساق مستشارو ترامب القانونيون بقيادة محاميه الشخصي رودي جولياني مزاعم لا تستند إلى أدلة عن تزوير الانتخابات وحددوا ما قالوا إنه طريق للنصر يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عاصف في واشنطن.

وأبلغت ثلاثة مصادر مطلعة «رويترز» بأن سياسة ترامب للاحتفاظ بالسلطة تركز صورة متزايدة على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن.

وبعد قليل من المؤتمر الصحفي، رفض قاض في بنسلفانيا دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.

وأوضح القاضي أنه «لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها».

وفي أريزونا، رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية.

وقال جون هانا، قاضي الولاية في فينكس، إنه رفض طلباً قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.

وأفاد مركز «إديسون» للأبحاث بأن بايدن هزم ترامب بأكثر من عشرة آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي في مقابل 232 للرئيس.

وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية. ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب، لكنه قال إنه سيصدر قريباً قرارا أكثر تفصيلا.

وذكر القاضي أنه سيكون من «غير المجدي» السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.