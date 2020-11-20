شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 13 عاماً لروسي حاول نقل معلومات عسكرية للمخابرات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو – رويترز

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الجمعة، إن روسيا حكمت على رجل بالسجن 13 عاماً لمحاولته نقل معلومات سرية عن الأسطول الشمالي الروسي إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).

وأوضح الجهاز في بيان أن محكمة في بريانسك، الواقعة جنوب غربي موسكو، أدانت يوري إيشينكو بخيانة الدولة يوم 17 تشرين الثاني /نوفمبر وحكمت عليه بالسجن 13 عاماً في منشأة شديدة الحراسة.

وأضاف أن «إيشينكو اعترف بما نُسب إليه وقال إنه نادم على ما فعل».

وكان إيشينكو الذي يعمل في بلدة سيفيرومورسك يتقلد وظيفة في مجال نظم الإشارة الإلكترونية التي تستخدمها سفن الأسطول الشمالي.

وأشار جهاز الأمن الاتحادي إلى أن «الرجل نسخ وثائق سرية تتعلق بنظم الأسلحة التي يستخدمها الأسطول الشمالي، وذلك من عام 2015 إلى عام 2017 بنية بيع المعلومات لطرف ثالث».

وفي عام 2019، قال جهاز الأمن الاتحادي إن الرجل اتصل بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مؤكداً أنه «ألقى القبض عليه في يوليو تموز في منطقة بريانسك عندما كان يحاول تسليم أسرار الدولة».

