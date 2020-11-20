شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل رقما قياسياً جديداً بإصابات «كورونا» اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا رقماً قياسياً 24318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، من بينها 6902 في العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و39926 حالة.

وسجلت السلطات أيضاً 461 حالة وفاة تتصل بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 35311 حالة.

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