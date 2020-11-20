شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الألماني: بايرن لمواصلة الانتصارات ودورتموند لاستعادة التوازن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

يسعى بايرن ميونيخ لمواصلة انتصاراته بغياب نجمه المصاب يوشوا كيميتش عندما يستضيف فيردر بريمن السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم الذي يعاود نشاطه بعد النافذة الدولية، في حين يتطلع بروسيا دورتموند للعودة إلى السكة الصحيحة بعد خسارته الـ «كلاسيكو» قبل التوقف.

ويتصدر العملاق البافاري ترتيب الـ «بوندسليغا» مع 18 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الثاني وثلاث عن دورتموند وليفركوزن الثالث والرابع توالياً.

إلا أن بطل الدوري الالماني في المواسم الثمانية الماضية مني بنكسة بعد إصابة لاعبه المتألق كيميتش في ركبته خلال اللقاء أمام دورتموند (3-2)، ستبعده عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير المقبل، وأجبرته على الغياب عن الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية حيث خرج منتخب الـ «مانشافت» بعد خسارة مذلة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يحل الاسباني المخضرم خافي مارتنيز (32 عاماً) بدلاً منه.

ويخوض هانزي فليك مباراته رقم خمسين على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري بعد أن خلف الكرواتي نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقاده إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

ويملك فليك (55 عاماً) أفضل سجل لأي مدرب في تاريخ بايرن مع دخوله نصف مئوية من المباريات مع 45 انتصاراً، وتعادلاً وثلاث هزائم فقط في جميع المسابقات، متفوقًا على الإسباني بيب غوارديولا ومواطنه يوب هاينكيس الذي قاد الفريق أيضاً إلى ثلاثية في العام 2013.

كما حقق بايرن تحت إشراف فليك لقبي الكأسين السوبر المحلية والأوروبية وستكون الفرصة متاحة لإكمال السداسية في حال الفوز بكأس العالم للأندية، بعد أن أرجئت من نهاية العام الحالي إلى شباط/فبراير المقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومُني بايرن بخسارة وحيدة هذا الموسم كانت أمام هوفنهايم في المرحلة الثانية (4-1)، وسيتسلح بسجلّه المذهل أمام بريمن التاسع الذي لم يخسر أي من مبارياته الست الأخيرة في الدوري منذ سقوطه في المرحلة الافتتاحية امام هرتا برلين.

من جهة ثانية قد تشهد البوندسلسيغا لحظة تاريخية السبت في برلين في حال مشاركة الكاميروني يوسسوفا موكوكو الذي يبلغ اليوم الجمعة عامه الـ16 في المباراة مع بوروسيا دورتموند بمواجهة هرتا.

وسجل اللاعب المراهق 47 هدفًا في 25 مباراة مع فريق دورتموند لما دون 19 عاماُ خلال الموسمين الماضيين حين كان يتدرب أيضاُ مع الفريق الاول.

وألمح دورتموند إلى أن لاعبه قد يشارك في المواجهة على ملعب برلين الاولمبي ما سيجعله أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني.

واعتبر مدرب هرتا برونو لاباديا إن موكوكو أثبت جدارته لخوض مباراته الاولى على مستوى الفريق الاول «هو يعرف اين هو المرمى، لذا لا أهمية لعمره. سواء كنت تبلغ 16 أو 35 عاماً، إذا بإمكانك تسجيل الأهداف، لذا فهناك مكان لك».

وسيكون المهاجم النروجي ارلينغ هالاند متاحاً لدورتموند الذي يستضيف كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال الثلاثاء، رغم غيابه عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلاد في دوري الأمم الأوروبية بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد ما أدى إلى دخول التشكيلة إلى الحجر الصحي.

وجاءت نتيجته سلبية عند عودته الى المانيا وإجرائه الفحص الروتيني.

وفي أبرز المباريات الـخرى، يتطلع باير ليفركوزن الرابع للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم عندما يحل على أرمينيا بيليفيلد في افتتاح المرحلة السبت.