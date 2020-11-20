شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر مليار ونصف طالب بالعالم من إغلاق المدارس بسبب كورونا.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو جراف، أوضح خلاله أنه في إطار تفشي جائحة فيروس كورونا؛ يُتوقع أن يدخل 117 مليون طفل جديد دائرة الفقر بسبب الوباء في 2020. وقد تضرر ما يقرب من مليار ونصف طالب من إجراءات إغلاق المدارس، فيما يواجه 463 مليون طفل حول العالم صعوبات في "التعلم من بعد". ويأتي احتفال اليوم العالمي للطفل هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسببه في خسائر جسيمة لمختلف الفئات، ولم يكن الأطفال بمنأى عنها. كما يتوافق اليوم العالمي للطفل في الـ 20 من نوفمبر الجاري مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990؛ وذلك بهدف تشجيع الدول على التعاون فيما بينها لحماية الطفولة في العالم أجمع.

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