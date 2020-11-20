مطار القاهرة : سفر ووصول 24 ألف راكب على 205 رحلة طيران .. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، 101 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب ، كما يغادر المطار 104 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 12 ألف راكب .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 205 رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج ، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل 24 ألف راكب من جنسيات مختلفة .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.