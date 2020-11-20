يستخدم علامات تجارية مقلدة.. مباحث التموين تداهم مصنع كمامامات معشوقة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مالك مصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح مستخدماً علامات تجارية مقلدة. وعُثر بداخل المصنع على (105 آلاف كمامة طبية- 2000 كمامة طبية تحت التجهيز- 3000 شريط كمامة- بكرة قماش ودعامات- 6 ماكينات تصنيع "خياطة، لحام، بنط") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها). بمواجهته أقر بتصنيعه للمضبوطات بدون تصريح بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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