بنك التعمير والإسكان يبحث مصير الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع في بنك التعمير والإسكان، إن لجنة الأصول والخصوم (الكو) المسؤولة عن تسعير الفائدة ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث مصير الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير والودائع.

ويأتي قرار البنك، بعد قرار البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف في المائة على المرة الثانية على التوالي.

وأشار وليد مطر إلى أن قرار خفض أو تثبيت الفائدة سيتم بناء على دراسة أسعار الفائدة في البنوك المنافسة، وتكلفة الأموال في البنك.

وأضاف وليد مطر أن محفظة التجزئة المصرفية قفزت إلى 12 مليار جنيه حاليا، مستهدفا التوسع في هذا القطاع عبر إطلاق برامج وخمات جديدة.

ويقدم بنك التعمير والإسكان شهادة ادخار حاليا ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت بعائد يتراوح بين 11.25% سنويا للعائد الشهري، و11.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و12% سنويا للعائد نصف السنوي.

ويطرح البنك، شهادة ادخار 5 سنوات بفائدة 10.75% سنويا يصرف العائد كل 3 شهور، وكذلك شهادة سباعية بفائدة 10.25% سنويا يصرف العائد كل ثلاثة شهور، وغير ذلك من الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير.

كما يقدم البنك العديد من حسابات التوفير المختلفة التي تخاطب شرائح مختلفة منها حساب التوفير العادي، وحساب التوفير ذو الجوائز (التصاعدي)، وحساب التوفير البيزنس، وحساب توفير تحويل مرتب، وحساب توفير المصرية (للمرأة) ، وحساب توفير بيزنس، وحساب توفير الحج والعمرة، وحساب التوفير (جاري).