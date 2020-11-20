الصين تشيد بجهود مصر ودول الجوار لتعزيز الحوار السياسي الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى بذل جهود لتعزيز السلام الدائم في ليبيا، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر ودول المنطقة والجوار لتعزيز الحوار السياسي الليبي الداخلي.

وقال جيون -في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- إن "الوضع الحالي في ليبيا يكتسب زخما إيجابيا. يجب على المجتمع الدولي اغتنام نافذة الفرصة التي تم تحقيقها بشق الأنفس لتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في ليبيا".

وأضاف :"ترحب الصين بتوقيع طرفي النزاع في ليبيا على اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ونقدر الإرادة السياسية للطرفين لتحقيق وقف إطلاق النار والعمل الذي قامت الممثلة الخاصة بالإنابة (ستيفاني) وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وتابع إن "السلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس يمكن توطيده فقط عندما يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فعال"، مشيرا إلى أن الصين تدعو إلى التبكير بإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تكون مقبولة من الطرفين.

ودعا جيون الأطراف المعنية إلى مواصلة تعزيز الحوار السياسي، قائلا: إن "الصين تقدر الجهود التي تبذلها مصر وتونس والمغرب والدول الأخرى في المنطقة وفي الجوار لتعزيز الحوار السياسي الليبي الداخلي وترحب باستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي".

وأكد أهمية احترام المجتمع الدولي سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها بالكامل مع الاستمرار في تعزيز العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون في إطار الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الإرهاب في ليبيا وما حولها لا يزال يشكل تهديدا للأمن الدولي والإقليمي، وأنه "يتعين على المجتمع الدولي الحفاظ على درجة عالية من اليقظة وتعزيز التنسيق والتعاون للاستجابة بشكل مشترك للتحديات ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله بحزم"، مع ضرورة تطبيق العقوبات بحكمة وبطريقة ثابتة بما يخدم دائما الحل السياسي للقضايا ذات الصلة"، وبذل جهود خاصة لتجنب أي تأثير سلبي على معركة ليبيا ضد كوفيد-19.

وشدد جيون على أن "الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية على المدى الطويل في وقت مبكر".