بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على "صحراوي البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أصيب 4 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 48 اتجاه العلمين، في وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن إصابة: مصطفي محمود محمد، 18 عامًا، ورمضان محمد أحمد 40 عامًا، وطارق محمد نبيل 40 عامًا، وأحمد مصطفي عبد العاطي 27 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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