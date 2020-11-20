"من قنا للقليوبية".. سقوط عنصر اجرامي هارب من أحكام بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحل اختبائه في القليوبية.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، لمحل اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة قنا (سبق اتهامه في 5 قضايا "سلاح أبيض ، سرقة، سلاح نارى، شروع في قتل، مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية،

"والمحكوم عليه في قضيتين" شروع في قتل، بالسجن المؤبد- إطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل، بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى و السجن لمدة 10 سنوات عن التهمة الثانية") بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.