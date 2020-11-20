ربطه بالحبال ومزق جسده.. مقتل "قهوجي" على يد خاله في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، طعنًا على يد خاله، بدائرة بندر قنا، على خلفية خلاف ثأري بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، مأمور مركز شرطة قنا، يفيد مقتل "إسلام.ن"، 18 عامًا، قهوجي، على يد خاله، في مدينة قنا.

وكشف تحريات المباحث برئاسة المقدم محمد إيهاب أن "صابر.س"، عامل نظافة، بحث عن نجل شقيقته حتى وجده، وربطه بالحبال ومزق جسده طعنًا بسلاح أبيض "سكين" وسلم نفسه للأجهزة الأمنية، انتقامًا لنجله الذي قتله المجني عليه "القهوجي" أول أمس طعنًا بالسكين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

جرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.